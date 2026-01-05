भातसाच्या कालव्याला भगदाड
‘भातसा’च्या कालव्याला भगदाड
हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय; शेतकरी चिंतेत
शहापूर, ता. ५ (वार्ताहर) : तालुक्यातील राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाच्या भातसा धरणावरील उजव्या कालव्याला रविवारी (ता. ४) मध्यरात्री आवरे गावाजवळ भगदाड पडल्याने हंगामी व दुबार पिके घेणारे कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत.
यंदा तब्बल १५ दिवस उशिराने कालव्याला पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले; मात्र कालव्याला भगदाड पडल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले. भगदाड पडलेल्या कालव्याचे बांधकाम सुरू केले असून पाण्याचा अधिक अपव्यय टाळण्यासाठी सध्या धरणातून पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. यंदाच्या पावसामुळे शेतकरी आधीच नुकसानीची झळ सोसत असताना आता पाण्याच्या अनिश्चिततेमुळे कालव्याच्या भरवशावर शेती करायची की नाही, अशा संभ्रमात येथील शेतकरी सापडला आहे. मागील वर्षी लवकर पाऊस सुरू झाल्यामुळे कालव्याच्या पाण्यावर केलेल्या भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. यंदा पावसानेही सर्वाधिक काळ मुक्काम ठोकल्याने सर्वच शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आता १५ दिवस उशिराने सोडलेले पाणी आणि त्यातच कालव्याला भगदाड पडल्याने शेतीच्या नियोजित कामात अडचण निर्माण झाली असून कायम नुकसानीची झळ सोसावी लागत असल्याचे तेथील शेतकरी एकनाथ खंबाळकर, सुधीर देसले व दत्तात्रय हिंदोळा यांनी स्पष्ट केले. भातसा कालव्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक गावांच्या शेतीचा प्रश्न ऐन रब्बी हंगामात निर्माण झाला आहे. तत्काळ भगदाड बुजवून नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, प्रशासनाने केवळ आश्वासन न देता तातडीची कृती करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.
...
काम सुरू!
कालव्याचे बांधकाम तत्काळ सुरू केले असून सोमवारी उशिरापर्यंत काम पूर्ण होईल, तसेच काम पूर्ण झाल्यावर पाणी सोडण्यात येईल, असे भातसा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र पवार यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.