वर्षभारत महारेराकडून ४,२८२ गृहप्रकल्पांना मंजुरी

वर्षभरात महारेराकडून ४,२८२ गृहप्रकल्पांना मंजुरी
सहा हजारहून अधिक तक्रारी निकाली; रहिवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात घरांची मोठी मागणी आहे. त्यामुळे विकसकांकडून नवनवे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केले जात आहेत. त्यासाठी विकसकांकडून असलेल्या प्रस्तावाची दखल घेत महारेराने २०२५ या वर्षात महारेराने ४,२८२ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांकासह मंजुरी दिली आहे.
पुढील दीड-दोन वर्षांत मुबलक घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. तसेच ग्राहकांनी विकसकांविरोधात केलेल्या सहा हजार ९४५ तक्रारींवर सुनावणी घेत निकाली काढल्याने संबंधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई होत नाही, तक्रारी अनेक महिने, वर्षे प्रलंबित आहेत, अशी सर्वसाधारण भावना गेल्या वर्षापर्यंत होती. घर खरेदीदारांच्या न्यायोचित हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची वेळच्या वेळी दखल घेतली जावी. संबंधितांना कमी वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी महारेराने तक्रारींबाबत सुनियोजित पद्धतीने सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा सपाटा सुरू आहे. वर्षभरात ५,०३९ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या; मात्र मागील तक्रारींसह रेराने ६,९४५ तक्रारींबाबत योग्य निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला. २०२४ मध्ये ३,८२४ आणि २०२३ मध्ये २,७८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती. तर दोन वर्षांत अनुक्रमे ३,८८० आणि ४,००० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
