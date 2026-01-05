मुंबईतील ९१ प्रभागात दलित "व्होट बॅके"चा प्रभाव
९१ प्रभागांत दलित मतदारांचा प्रभाव
विविध राजकीय पक्षांमध्ये होणार मतविभागणी
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीत शहर आणि उपनगरातील ९१ प्रभागांत दलित मतदारांचा प्रभाव असून, ती व्होट बँक मिळवण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचा आटापिटा सुरू झाला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी विविध दलित पक्षांसोबत युती केली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत दलित व्होट बँकेची मतविभागणी होणार आहे.
मुंबईतील १३ विधानसभा मतदारसंघात दलित मतदारांचा प्रभाव असून, सुमारे ९१ प्रभागात त्यांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. १९९२ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत रिपब्लिक पक्षाचे १२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्या वेळी रिपब्लिक गटांच्या ऐक्यासाठी संपूर्ण दलित समाज एकवटला होता. आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेना, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाने नुकतीच शिवसेना शिंदे पक्षाशी युती केली, तर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आहे. रिपाइंचे रामदास आठवले मुंबईत १३ जागी स्वतंत्र लढत आहे, इतर जागी त्यांनी महायुतीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत दलित मतदार काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, भाजप, शिवसेना ठाकरे पक्ष, शिवसेना शिंदे पक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात विभागले जाण्याची शक्यता आहे.
---------
लोकसभेत मविआला कौल
लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटनेचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर दलित मते एकवटली आणि ती मते महाविकास आघाडीच्या पारड्यात पडली. विधानसभा निवडणुकीत दलित मते प्रथमच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे वळली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राज्यघटना, दलितांवरील अन्याय आदी मुद्द्यांवर दलित समाज संवेदनशील असून या विषयावर एकवटल्याचे दिसते.
---------------
दलितांची व्होट बँक एका नेतृत्वाच्या नावाखाली राहिलेली नाही. संविधानाच्या रक्षणासाठी ही व्होट बँक लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या बाजूने दिसली. या व्होट बँकेची ताकद आता नेतृत्वावर नाही, तर आंबेडकरी विचारांवर ठरणार आहे.
- अर्जुन डांगळे, विचारवंत, ज्येष्ठ साहित्यिक
