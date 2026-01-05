हिंदू विद्यार्थिनीवर नमाजाची जबरदस्ती
हिंदू विद्यार्थिनीवर नमाजाची जबरदस्ती
वाड्यातील महाविद्यालयात धक्कादायक प्रकार
वाडा, ता. ५ (बातमीदार) ः पोशेरी येथील एका महाविद्यालयात चार दिवसांपूर्वी प्रवेश घेतलेल्या हिंदू विद्यार्थिनीला रात्रीच्या वेळी जबरदस्तीने अधीक्षिका व विद्यार्थिनींनी नमाज पढायला लावल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात वाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकाराची माहिती मिळताच घडलेल्या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त करीत विविध हिंदू संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयासमोर गर्दी केली. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महाविद्यालयात चार दिवसांपूर्वी विद्यार्थिनीने प्रवेश घेतला आहे. महाविद्यालयाच्याच वसतिगृहात अन्य विद्यार्थिनींसह ती राहत होती. रविवार (ता. ४) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास वसतिगृहाच्या अधीक्षिका व अन्य दोन विद्यार्थिनींनी तिला जबरदस्तीने नमाज पढायला लावले. या प्रकाराने भेदरलेल्या तिने घडलेल्या प्रकाराची माहिती आपल्या पतीला व वडिलांना कळवली. त्यानंतर महाविद्यालय प्रशासनाकडे यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने तिने पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. या गंभीर प्रकाराने सामाजिक व धार्मिक तेढ निर्माण होऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडू नये, याकरिता पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेत तातडीने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर वाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. गुन्ह्याचा अधिक तपास वाडा पोलिस करीत आहेत.
आदेश दिले!
रॅगिंगसंदर्भातील तक्रार समोर आली असून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी न घाबरता पुढे यावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी केले आहे.
