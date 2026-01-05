फळ बाजारात भीषण आग
वाशी एपीएमसीमधील फळबाजारात आग
जुईनगर, ता. ५ (बातमीदार) : मुंबई बाजार समितीमधील फळबाजारातील निर्यात इमारतीच्या तळमजल्यावर भीषण आग लागली. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर सुरू असलेल्या वेल्डिंगच्या कामादरम्यान उडालेली एक ठिणगी तळमजल्यावरील दुकानांमध्ये साठवून ठेवलेल्या प्लॅस्टिक कॅरेटवर पडून आग भडकली.
आगीची माहिती मिळताच दोन अग्निशामक बंब घटनास्थळी दाखल झाले. अतिक्रमण, पॅसेजमध्ये साठवलेले कॅरेट, पुठ्ठे व ज्वलनशील साहित्य, तसेच स्वच्छतेच्या अभावामुळे अग्निशमन व बचावकार्याला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. एका गाळ्यात जवळपास दोन हजार प्लॅस्टिक कॅरेटची साठवणूक करण्यात आली होती. या इमारतीत यापूर्वीही आगीच्या घटना घडल्या होत्या. अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण तसेच अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
