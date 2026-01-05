मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी शिवसेनेचा वचननामा जाहीर
मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी शिवसेनेचा वचननामा जाहीर
भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने आपला वचननामा प्रकाशित केला. वचननाम्यात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलेली विकासकामे व आगामी काळात करायची कामे याचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना मोफत आरोग्य सुविधा देणारे स्व. इंदिराबाई सरनाईक कॅशलेस रुग्णालय, मिरा रोड येथील महापालिकेचे प्रस्तावित रुग्णालय, आगामी शैक्षणिक वर्षात सुरू होणार असलेली नवघर येथील सीबीएससी शाळा, सूर्या प्रकल्पातून मिळणार असलेले २१८ एमएलडी पाणी, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना, दहिसर-भाईंदर जोड रस्ता आदी विकासकामांसोबत लता मंगेशकर नाट्यगृह, संगीत गुरुकुल आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालन आदी कामांचा उल्लेख या वचननाम्यात करण्यात आला आहे. याशिवाय आगामी काळात करायच्या विकासाकामांचाही मागोवा त्यात घेण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने मेट्रो प्रकल्प, पॉड टॅक्सी, भाईंदर येथील एसटी डेपो, आरटीओ कार्यालय, महिलांसाठी उमेद मॉल, नवीन महापालिका मुख्यालय, कांदळवन उद्यान, वाय-फाय शहर आदींचा त्यात समावेश आहे. ‘मिरा-भाईंदर शहराचा चेहेरामोहरा बद्दलण्यासाठी विकासाचा वचननामा जाहीर केला असून यंदा मिरा-भाईंदरच्या विकासाचा वेग दुप्पट होणार आहे,’ असे मत प्रताप सरनाईक यांनी या वेळी व्यक्त केले.
