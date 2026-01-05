स्थलांतर थांबविण्यासाठी कारखाने उभारू!
अजित पवार यांचे तळा येथे प्रतिपादन
तळा, ता. ५ (बातमीदार) ः ‘तालुक्यातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी खासदार सुनील तटकरे व मंत्री आदिती तटकरे यांचे प्रयत्न चालू आहेत. यासाठी मीसुद्धा प्रयत्नशील राहून बिगर रासायनिक कारखाने या भागात उभे करून तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करू,’ असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तळा येथील श्री चंडिका देवी प्रांगणात झालेल्या सभेत दिले.
तळा शहरातील नगर पंचायत इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उत्साहात झाले. त्यानंतर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. यासाठी तरुणांना योग्य असे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी रोहा येथे विशेष आयटीआय केंद्र उभारले जात आहे. या भागातील निसर्गसौंदर्याने भरलेला परिसर कसा अबाधित ठेवता येईल आणि लोकांच्या हाताला काम कसे देता येईल, हेही प्रामुख्याने लक्षात घेतले जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. नागरी सेवा व सुविधा योजनेअंतर्गत तळा नगर पंचायतीसाठी नवीन इमारत मंजूर करण्यात आली आहे. आठ कोटी रुपयांचे हे काम असून सद्यस्थितीत या कामासाठी चार कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात चार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे, नगराध्यक्षा माधुरी घोलप, उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत रोडे आदी उपस्थित होते.
तलाव सुशोभीकरण
शहरातील मोदी तलाव सुशोभीकरणासाठी २५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचेही भूमिपूजन अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडले. तसेच तळा शहराची ग्रामदेवता श्री चंडिका देवी मंदिराच्या बांधकामासाठी सुरुवातीला एक कोटी निधी व त्यानंतर आणखी एक कोटी निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.
