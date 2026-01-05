कळव्यात निवडणुकीत कौटुंबिक चुरस
कळवा, ता. ५ (बातमीदार) ः यंदाची महापालिका निवडणूक कळव्यात चुरशीची ठरणार असून, विशेषतः प्रभाग क्रमांक २३ आणि २४ मध्ये कौटुंबिक लढत पाहायला मिळत आहे. एकाच घरातील सदस्य वेगवेगळ्या पक्षांच्या झेंड्याखाली आमने-सामने आल्याने संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे लक्ष या लढतींकडे लागले आहे.
प्रभाग क्रमांक २३ ड मधून नुकतेच शिवसेनेत प्रवेश केलेले मंदार केणी यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. मात्र, त्यांच्या विरोधात याच पॅनेलमध्ये प्रभाग २३ ब मधून त्यांच्या मातोश्री तथा माजी नगरसेविका प्रमिला केणी रिंगणात उतरल्या आहेत. प्रमिला केणी या शरद पवार गटाकडून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. घरामध्ये आई-मुलाचे नाते असले, तरी निवडणुकीच्या मैदानात एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत.
तर, प्रभाग क्रमांक २४ मध्येही शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका आरती गायकवाड या निवडणूक लढवत आहेत. मात्र, त्यांना त्यांचीच बहीण दीक्षा गायकवाड यांनी रिपब्लिकन सेनेकडून २३ अ मधून आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, दोन्ही प्रभागांत सध्या सामाजिक माध्यम आणि घरोघरी जाऊन प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. मात्र, मतदारांना नेमका कोणाला आणि कोणत्या चिन्हावर मत द्यावे, हे पटवून देताना उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे या लढतीत कोण बाजी मारील याकडे लक्ष लागले आहे.
