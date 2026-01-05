अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याची पालिका आयुक्तांची कबुली
होय, अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले!
महापालिका आयुक्तांची उच्च न्यायालयात कबुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी रूजू होण्याचे आदेश देत अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याची महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी कबुली सोमवारी (ता.५) उच्च न्यायालयात दिली. पुढील सुनावणीवेळी
तुमची बाजू स्पष्ट करा आणि निवडणुकीसाठी पर्यायी कर्मचारी शोधण्याचे आदेश दिले.
मुंबई महापालिका निडवणुकीसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामावर रुजू होण्याचे आदेश देणारे पत्र २२ डिसेंबर रोजी पाठवले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका सुनावणीवेळी कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती, अशी आठवण मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रावर प्रतिसाद देताना केली. नोंदणी अधिकारी (निरीक्षण) यांनीही महापालिका आयुक्तांना प्रशासकीय आदेशाबद्दल माहिती देणारी सूचना पाठवली होती. त्यानंतरही आयुक्तांनी २९ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचे कळवले. या पत्राची न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली होती.
निवडणूक कामाबाबत आदेश तुम्ही कोणत्या अधिकारांतर्गत दिले, त्याबाबतची कायदेशीर तरतूद काय, अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आयुक्तांना केली. तसेच, हे आदेश देण्याचे अधिकार तुम्हाला नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निवडणूक कामे लावू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने खडसावले.
----
आदेश मागे घेतला!
दरम्यान, खंडपीठाच्या आक्षेपानंतर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याचा आपला आदेश आणि पत्रव्यवहार ही चूक असल्याचा पुनरुच्चार आयुक्तांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी केला. तसेच, संबंधित पत्र मागे घेण्यात आल्याचे आणि त्याबाबत मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. शेरीफ कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामांसाठी पाचारण करण्याचे पत्रही मागे घेतल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, न्यायालयाने याबाबत असमाधान व्यक्त केले. आता तुम्ही स्वतःचा बचाव करा आणि निवडणूक कामांसाठी कर्मचारी हवे असल्यास अन्य प्राधिकरणांकडून त्याची व्यवस्था करा. तुमचे म्हणणे आम्ही निवडणुकीनंतर ऐकू, असे म्हणत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी स्थगित केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.