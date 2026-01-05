‘नमो ठाणे’ला मतपेटीतून उत्तर!
‘नमो ठाणे’ला मतपेटीतून उत्तर!
वचननामा प्रसिद्ध; खासदार संजय राऊत यांची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ठाण्याला ‘नमो ठाणे’ म्हटले जाते, ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्याचे उत्तर ठाणेकर मतपेटीतून देतील, असा विश्वास शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. ठाणे म्हणजे एकनाथ शिंदे नाही, तर धर्मवीर आनंद दिघे म्हणजे ठाणे असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा वचननामा प्रसिद्ध केल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राऊत बोलत होते. ठाण्याने शिवसेनेला पहिली सत्ता दिली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आनंद दिघे यांच्या मागणीनुसार ठाण्याला भरभरून दिले; मात्र ठेकेदारांचे राज्य सुरू झाल्यानंतर शहराची घडी विस्कटल्याचा आरोप त्यांनी केला.
--
ठाण्याचा रहेमान डकेत
ठाणे शहर अमली पदार्थांच्या विक्रीचा मोठा अड्डा बनत असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला. हा अड्डा चालवणारा आणि कंत्राटदारांचा बॉस असलेला रहेमान डकेत कोण आहे? शहरात गंभीर परिस्थिती असताना पोलिस प्रशासन काय करीत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. आमच्या उमेदवारांवर कारवाई होते; मात्र गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
---
लवकरच ठाकरे बंधूंच्या सभा
मराठी माणसासाठी शिवसेना-मनसे युती झाली आहे. लवकरच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची ठाण्यात जाहीर सभा होणार असल्याची माहितीही राऊत यांनी दिली.
