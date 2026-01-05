ठाणेकरांना रोड-शोचा मनस्ताप
ठाणेकरांना रोड शोचा मनस्ताप
अंतर्गत रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडत आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरात रोड शो केला. हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते सामील झालेल्या या प्रचारयात्रेला ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता; मात्र त्यामुळे ठाण्यातील अंतर्गत रस्ते कोंडीत सापडले. ठाणे स्थानकापासून ते अगदी मानपाड्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. कामावरून परतताना अवघ्या दहा मिनिटांच्या अंतरासाठी अर्धा ते पाऊण तास ठाणेकरांना ताटकळत राहावे लागल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला.
शिवसेना शिंदे गटाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रचार रॅलीचे सोमवारी (ता. ५) रात्री आयोजन केले होते. ही प्रचार रॅली सिडको येथील चेंदणी कोळीवाडा, राघोबा शंकर रोड येथून सुरू झाली. त्यानंतर टेंभीनाका, चंदनवाडी, सिद्धेश्वर तलाव, ज्ञानेश्वर नगर- शंकर मंदिर चौक, लोकमान्यनगर डेपो, भीमनगर, वर्तकनगर आणि मानपाडा- मनोरमानगर असा तिचा मार्ग होता. रॅलीत शिंदे गट आणि भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अवघ्या १० ते १५ मिनिटांचे अंतर गाठण्यासाठी वाहनचालकांना तब्बल अर्ध्या तासापर्यंत वाहतुकीत अडकून राहावे लागले. कोंडी टाळण्यासाठी अनेकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर केला; मात्र तेथेही वाहनांचा ताण वाढल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली. वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णवाहिका, दुचाकीस्वार आणि ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष अडचण झाली. रॅलीमुळे ठाण्यातील अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली.
वाहनांच्या रांगा
अरुंद रस्ते, कार्यकर्त्यांची वाहने आणि गर्दी यामुळे अनेक भागांत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. परिणामी, रात्री कामावरून घरी परतणाऱ्या नोकरदारांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.
