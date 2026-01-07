मानवी साखळी द्वारे विद्यार्थ्यांनी केली मतदान जनजागृती
मानवी साखळीद्वारे विद्यार्थ्यांची मतदान जनजागृती
कल्याणमधील विविध शाळांतील विद्यार्थी झाले होते सहभागी
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : मतदानासाठी मंगळवारी (ता. ६) कल्याणमध्ये विद्यार्थ्यांनी मानवी साखळीच्या माध्यमातून जनजागृती केली. कल्याण पश्चिमेतील संदीप हॉटेल परिसरात बिर्ला कॉलेज रोड आणि खडकपाडा रोड या दोन्ही दिशेने विद्यार्थ्यांनी मानवी साखळी केली असून हातातील मतदान जनजागृतीचे फलक, बॅनर लक्ष वेधत होते. यावेळी घोषणाबाजी करत विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमात आयुक्त अभिनव गोयल, स्वीपचे नोडल अधिकारी संजय जाधव, विजय सरकटे, आरएसपी शिक्षक, शिक्षक आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
राज्य निवडणूक आयोगामार्फत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. या जनजागृतीसाठी विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. यामुळे हे विद्यार्थी घरी जाऊन आपल्या पालकांना देखील मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील, अशी माहिती अभिनव गोयल यांनी दिली.
