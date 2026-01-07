मुंबई
धम्म चेतना वाचनालयाचे लोकापर्ण
पालघर (बातमीदार)ः तालुक्यातील वेडी येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त धम्म चेतना वाचनालयाचे लोकार्पण करण्यात आले.
गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, भारतीय बौद्ध महासभेचे तालुका अध्यक्ष श्रीपाद शेलार यांच्या पुढाकारातून वाचनालय सुरू झाले. स्वःकमाईतून जमा केलेली पुस्तके वाचनालयात ठेऊन मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. वाचनाचे स्वतःचे छंद जोपासत समाजाकरीता मोठ्या कष्टाने जमा केलेली पुस्तके समाजासाठी देणे, हा स्तुत्य उपक्रम असल्याचे सांगितले.