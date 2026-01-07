ठाण्यात ठाकरे गटाची खेळी
ठाण्यात ठाकरे गटाची नवी खेळी
उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यावर ‘बंडखोरांना’ अधिकृत बळ
ठाणे, ता. ७ : महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद होण्याचा फटका बसल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने डावपेच बदलत थेट बंडखोर अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची रणनीती अवलंबली आहे. दोन प्रभागांत अधिकृत उमेदवार रिंगणाबाहेर पडल्याने पक्षाने तातडीने पर्यायी आघाडी उघडत निवडणूक लढतीत आपली उपस्थिती कायम राखली आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी युतीच्या उमेदवारांसमोर नव्या आव्हानाचे चित्र निर्माण झाले आहे.
ठाण्यात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय घडामोडींना वेग आला. प्रभाग क्रमांक ५ (ब) मधून शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार दादाभाऊ रेपाळे यांनी अचानक अर्ज मागे घेतल्याने वसंत विहार परिसरात पक्षाची कोंडी झाली होती. ‘उमेदवार संपर्कात नाहीत,’ असा आरोप ठाकरे गटाचे नेते राजन विचारे यांनी यापूर्वीच केला होता. त्यामुळे या प्रभागात युतीच्या उमेदवार जयश्री डेव्हिड यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात होते; मात्र भाजपकडून इच्छुक असलेले ठाणे शहर ओबीसी मोर्चाचे सरचिटणीस विक्रम चव्हाण यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल करीत चित्र बदलले.
अर्ज मागे घेतल्याबाबत झालेल्या कथित गैरप्रकारावरून त्यांनी निवडणूक कार्यालयात आक्रमक भूमिका घेतली. याचे चित्रीकरण समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. अखेर चव्हाण यांचा अर्ज वैध ठरवत त्यांना पुन्हा रिंगणात संधी मिळाली. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाच्या जयश्री डेविड यांची बिनविरोध निवड थोडक्यात हुकली. या घडामोडीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाने चव्हाण यांना अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला. पुढे राजन विचारे आणि ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांच्या उपस्थितीत चव्हाण यांचा शिवसेना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश झाला असून, स्थानिक पातळीवर ठाकरे गटाचे पदाधिकारी त्यांच्या प्रचारात सक्रिय झाले आहेत.
वागळे इस्टेटमधील प्रभाग क्रमांक १६ (ड) मध्येही असे राजकीय वळण लागले आहे. माजी नगरसेवक माणिक पाटील यांना यंदा उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला होता. काँग्रेसमधून आलेले मनोज शिंदे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे पाटील नाराज होते; मात्र या प्रभागात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यानंतर पक्षाने पाटील यांनाच पाठिंबा देत त्यांचा पक्षप्रवेश करून घेतला आहे.
चुरशीची लढत होण्याची चिन्हे
मागील निवडणुकीत माणिक पाटील यांनी शिंदे कुटुंबातील उमेदवाराचा पराभव केला होता. त्यामुळे या प्रभागात या वेळी चुरशीची लढत होण्याची चिन्हे आहेत. अर्ज बाद होण्याच्या धक्क्यानंतरही मैदान न सोडता बंडखोरांच्या माध्यमातून ताकद टिकवून ठेवण्याचा ठाकरे गटाचा हा डाव ठाण्यातील निवडणूक राजकारणात निर्णायक ठरतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.