मुंब्य्रात १४ लाखांच्या एमडी ड्रग्जसह एकाला अटक
मध्यवर्ती गुन्हे शाखेची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ ः मुंब्रा परिसरात अमली पदार्थांच्या विक्रीसाठी आलेल्या मुंब्रा-कौसा येथील अमिन गडकरी (२२) या तरुण ड्रग्ज तस्कराला ठाणे गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती गुन्हे शोध कक्षाने अटक केली. त्याच्याकडून १४ लाख २४ हजार रुपये किमतीच्या ७१.२ ग्रॅम वजनाच्या एमडीसह १४ लाख ३४ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयकुमार देशमुख यांनी बुधवारी दिली.
मुंब्य्रातील कौसा भागातील काकानगर परिसरात अमिन हा एमडी पावडर विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे शहर पोलिस दलातील मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पोलिस हवालदार धनराज घोडके आणि पोलिस शिपाई अशोक ढवळे यांना मिळाली होती. त्याच माहितीच्या आधारे पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव आणि मध्यवर्ती गुन्हे शोध पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयकुमार देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्वेता चव्हाण, पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश माळोदे, धनराज घोडके, अंकुश शिंदे, योगेश क्षीरसागर, अशोक ढवळे आणि रविदास जाधव आदींच्या पथकाने मंगळवारी (ता. ६) पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास अमिन याला सापळा रचून ताब्यात घेतले. त्याच्या अंगझडतीमध्ये एमडीसह १४ लाख ३४ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याखाली गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे. पुढील तपास मध्यवर्ती गुन्हे शाखा करत आहेत.
