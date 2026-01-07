क्रेडिट कार्डद्वारे मेडिसिनचे बील देणे पडले महागात
सव्वानऊ लाखांचा महिलेला गंडा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : ऑनलाईन मागवलेल्या औषधांचे बिल क्रेडिट कार्डद्वारे देणे नौपाड्यातील एका महिलेला चांगलेच महागात पडले आहे. एका क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे ट्रान्सफर झाले नाही म्हणून दुसरे दिले आणि दोन्हीमधून त्या दोन्हीमधून भामट्याने तब्बल सव्वानऊ लाखांहून अधिक रक्कम काढल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
नौपाड्यातील ५९ वर्षीय महिला या गेल्या एक वर्षांपासून ठाण्यात भाड्याने राहत आहेत. शनिवारी (ता. ३) त्यांनी ऑनलाईन औषधे मागवले होते. त्याचे बिल देण्यासाठी त्यांनी एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड स्वाईप करण्याकरीता दिले. परंतु, पैसे ट्रान्सफर झाले नाही म्हणून तक्रारदार यांनी दुसऱ्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड दिले. ते कार्ड स्वाईप करून त्याचे बिल त्यांना दिले. त्यानंतर त्या भामट्याने त्यानंतर, औषध घेऊन झाल्यानतंर महिलने बँकेचे मोबाईल ॲप ओपन करून बघितले असता त्यात सहा लाख एक हजार १२१ रुपये ९४ पैसे इतकी रक्कम खर्च झालेली दिसून आली. तक्रारदार यांनी तात्काळ बँकेच्या कस्टमर केअरला फोन करून क्रेडिट कार्ड ब्लॉक केले. त्यानंतर पहिल्या क्रेडिट कार्डवर देखील अपुरे शिल्लक दाखवत असल्याने पुन्हा त्या बँकेच्या कस्टमर केअरला फोन करून विचारणा केली असता यावरून एकूण तीन लाख २७ हजार ६७५ रूपये इतकी रक्कम खर्च झालेली दिसून येत असल्याचे सांगितले. यामुळे तक्रारदार यांनी तात्काळ त्या बँकेचेही केडिट कार्ड ब्लॉक केले. अशाप्रकारे फसवणूक झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.