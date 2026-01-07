मुंबई
पीक गावासाठी खासदार निधी
पीक गावासाठी खासदारांचा निधी
वाडा (बातमीदार)ः तालुक्यातील पीक ग्रामपंचायतीसाठी खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी ३२ लाख ५० हजारांचा निधी दिला आहे. शिलोत्तर कातकरी वाडीरस्ता १० लाख, पीक नदीकाठी घाट १० लाख रुपये देण्यात आले असून दोन्ही कामे ठक्कर बाबा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहेत. तर पिक गावदेवी पाडा अंगणवाडीला १२ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला सोमवारी (ता. ५) सरपंच रवींद्र जोगवाला, विठ्ठल जोगवाला यांच्याहस्ते या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी उपसरपंच दीपक पाटील, कमळाकर पाटील, माधव दळवी, चंदू पाटील उपस्थित होते.