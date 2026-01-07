अंधार आळीतील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी सोडवणार : नगराध्यक्षा
रोहा, ता. ७ (बातमीदार) : रोहा शहरातील अंधारआळी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येबाबत स्थानिक नागरिकांनी, विशेषतः महिलांनी नगराध्यक्षा वनश्री समीर शेडगे यांच्याकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर नगराध्यक्षा शेडगे यांनी नगरसेवक महेंद्र दिवेकर व नगरसेविका गौरी प्रेषित बारटक्के यांच्यासह अंधारआळी भागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन नागरिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या.
नागरिकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेत दुसऱ्याच दिवशी नगराध्यक्षा यांच्या दालनात पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी व संबंधित कंत्राटदार यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत पाणीपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर सविस्तर चर्चा झाली. लवकरात लवकर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या वेळी माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे, माजी नगरसेविका सरोजनी शिंदे, नगरसेवक रवींद्र चाळके, नगरसेविका स्वप्नाली धनावडे, तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी ओंकार भुरण व स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
व्यवस्था मजबूत करणार
अंधारआळीसह रोहा शहरातील कोणत्याही भागात नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास होऊ नये, यासाठी पाणीपुरवठा व्यवस्था मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून, ही समस्या केवळ तात्पुरती नव्हे तर कायमस्वरूपी सोडवण्याचा निर्धार नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे यांनी व्यक्त केला.
