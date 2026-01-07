काँक्रिटच्या रस्त्यांवर मृत्यूचे सापळे
काँक्रिटच्या रस्त्यांवर मृत्यूचे सापळे
संत रोहिदास नगरमध्ये गटारांवर झाकणे नसल्याने धोका
तारापूर, ता.७ (बातमीदार)ः डहाणू नगरपरिषद हद्दीतील मसोलीतील संत रोहिदास नगर परिसरातील सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता नागरिकांच्या जिवावर बेतणारा ठरला आहे. कारण या रस्त्यालगतच्या गटारांवर झाकणे नसल्याने अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे.
संत रोहिदास नगर परिसरातील रस्त्याचे नगरपरिषदेकडून क्राँक्रिटकरण करण्यात आले आहे. या रस्त्यामुळे प्रथमदर्शनी शहराचा विकास झाल्याचे चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात नियोजनाचा अभाव, ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. रस्त्यालगत असलेल्या गटारींना झाकणे नसल्याने दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः रस्त्यावरील वळणाच्या ठिकाणी असलेल्या मोठ्या गटारी वाहनचालकांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहेत. रात्रीच्या वेळी किंवा कमी प्रकाशात प्रवास अधिक धोकादायक झाला आहे. तसेच उघड्या गटारीमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे तातडीने उघड्या गटारींवर झाकणे बसवावीत, अन्यथा भविष्यात एखादी गंभीर दुर्घटना घडल्यास त्यास संपूर्णपणे डहाणू नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
-----------------------------------
उघड्या असलेल्या गटारी झाकण्यासाठी ठेकेदाराला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच ही बाब मुख्याधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
- गणेश बेरगड, अभियंता, बांधकाम विभाग, डहाणू नगरपरिषद