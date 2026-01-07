विज्ञान प्रदर्शनात ९३ प्रकल्पांची मांडणी
मुंबई

विज्ञान प्रदर्शनात ९३ प्रकल्पांची मांडणी

Published on

विज्ञान प्रदर्शनात ९३ प्रकल्पांची मांडणी
पालघर, ता.६ (बातमीदार)ः जिल्ह्याचा शिक्षण विभाग, गणित विज्ञान अध्यापक मंडळ आणि सतू कदम विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर येथील जीवन विकास शिक्षण संस्थेच्या स.तू.कदम विद्यालय ५ ते ७ जानेवारीला विज्ञान प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. आठ तालुक्यातील जिल्हा स्तरासाठी निवड झालेले ९३ प्रकल्प मांडले असून खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी प्रकल्पाचे उदघाटन केले.
विद्यार्थ्यांची जिज्ञासू वृत्ती जागृत करण्यासाठी अशी विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करणे गरजेचे असल्याचे खासदार सवरा यांनी सांगितले. तर आमदार राजेंद्र गावित यांनी विज्ञान फक्त प्रयोग शाळा पर्यंत मर्यादित न ठेवता मानवी जीवन सुखर करण्यासाठी विज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे तसेच अशा विज्ञान प्रदर्शनातून पुढे भविष्यात नवे संशोधन होईल आणि नवीन शास्त्रज्ञ घडतील, असे सांगितले यावेळी मुख्यकार्यकारी अधिकारी रानडे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. दोन दिवस चालणाऱ्या विज्ञान प्रदर्शनात विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम या प्रमुख विषयावर आधारित दळणवळण, कृषी, प्रदूषण, आरोग्य आदी उपविषयावर येथे बालवैज्ञानिक प्रकल्प मांडले आहेत.

Marathi News Esakal
www.esakal.com