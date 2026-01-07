१६ कोट्यधीश निवडणुकीच्या रिंगणात
वसई-विरारमध्ये उमेदवारांच्या संपत्तीची चर्चा
विरार, ता. ७ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेच्या मतदानाची तारीख जवळ आल्याने उमेदवारांच्या प्रचाराला वेग आला आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांबरोबर निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या १६ कोट्यधीश उमेदवाराच्या संपत्तीची चर्चा रंगली आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २५ लाखांवर गेली आहे. शहरासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून योजनांसाठी विविध कोट्यवधींचा निधी दिल्या जात आहे. दरम्यान, या पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष सज्ज झाले आहेत. ११ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा उमेदवारांना देण्यात आल्याने उमेदवार सुद्धा निवडणुकीसाठी खर्च करीत आहेत. पण निवडणूक रिंगणातील अनेक उमेदवार कोट्यधीश आहेत. बहुजन विकास आघाडीचे संघटक सचिव माजी नगरसेवक अजीव पाटील यांच्या उमेदवारी अर्ज मालमत्ता विवरणपत्रामध्ये कुटुंबीयांची मालमत्ता २ अब्ज ११ कोटी ६५ लाख ६७ हजार एवढी दाखवण्यात आली आहे. तर पंकान ठाकूर दुसरे अब्जाधीश उमेदवार असून त्यांची मालमत्ता १ अब्ब ४३ कोटी ९ लाख ६७ हजार आहे. ======================================
उमेदवाराचे नाव मालमत्तेचा तपशिल
महेश पाटील ७३ कोटी ६३ लाख ५७ हजार
प्रफुल साने ३० कोटी, ८१ लाख ९५ हजार
किरण ठाकूर २१ कोटी ८० लाख १३ हजार
सुवर्णा पाटील ११ कोटी ७९ लाख ६७ हजार
कल्पेश मानकर १४ कोटी ६२ लाख ६ हजार
प्रशांत राऊत ३४ कोटी ७९ लाख ०३ हजार
मनोज पाटील ८ कोटी ४३ लाख ६० हजार
कल्पक पाटील २ कोटी २७ लाख ९३ हजार
शेखर धुरी १ कोटी २० लाख
डोमनिक रुमाव १ कोटी २ लाख ८२ हजार
माया चौधरी २ कोटी १ लाख ६० हजार.
प्रज्ञा पाटील २ कोटी ५१ लाख ५४ हजार
अशोक शेळके १ कोटी ११ लाख ६६ हजार
ओनिल आलमेडा ७ कोटी १८ लाख ६८ हजार
अफिक शेख ३० कोटी ३८ लाख १५ हजार
प्रवीण शेड्डी ३ कोटी १२ लाख
पंकज देशमुख ३ कोटी ५३ लाख ६९ हजार
धनंजय गावडे १२ कोटी १३ लाख ६८ हजार
प्रदीप पवार १ कोटी ९४ लाख ८७ हजार