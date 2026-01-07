पक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात
शिरगावात ‘आयबिस’ मृतावस्थेत आढळला
पालघर, ता.७ ः तालुक्यातील शिरगाव गावाच्या हद्दीतील चुनाभट्टी परिसरातील पाणथळ भागात काही दिवसांपूर्वी पांढरे बगळे मृत, अर्धमेल्या अवस्थेत आढळले होते. या घटनेच्या दोन-तीन दिवसानंतर आयबिस पक्षी मृतावस्थेत आढळला असल्याने पक्षीप्रेमीकडून चिंता व्यक्त होत आहे.
चुनाभट्टी खाडी पाणथळ परिसर असल्याने येथे विविध पक्ष्यांचे बस्तान आहे. पाणथळ जमिनीत योग्य खाद्य मिळत असल्याने स्थानिक पक्षी आणि स्थलांतरित पक्षी या भागात मोठ्या प्रमाणात वावरताना दिसत आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात भराव करून अनेक गृहनिर्माण संकुले उभी राहिली आहेत. त्यामुळे पक्ष्यांच्या अस्तित्वावर घातला जात आहे. गेल्या काही वर्षात पक्ष्यांची संख्या कमी झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
रसायनांचा वापर
पाणथळ जमिनीवर पाण्यात कॅप्सूलमधून आणलेले रासायनिक द्रावण पाण्यात मिसळून पक्षांच्या शिकारीचा प्रयत्न होत आहे. पाणथळ पाण्यात काही विषारी द्रव मिसळल्याने मृत मासे खाल्ल्याने बगळे, पक्षी मृत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिरगाव येथील चुनाभट्टी भागात ६ ते ७ बगळे मृतावस्थेत तर तीन ते चार पक्षी अर्धमेल्या अवस्थेत आढळल्याची माहिती पर्यावरण प्रेमी अहमद नजीब खलिफा यांनी दिली.
दिसण्यामुळे महत्त्व
शिरगाव चुनाभट्टी परिसरात मृतावस्थेत आढळेला ब्लॅकहेडेड आयबीस या स्थलांतरित पक्ष्याला त्याच्या दिसण्यामुळे विशेष महत्त्व आहे. भारतासह, नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, दक्षिण आशियाई देशात ब्लॅक हेडेड आयबीस म्हणजेच काळ्या डोक्याचा शराटी या पक्षाचे वास्तव्य आहे. भारतात पक्षी निवासी, स्थानिक स्थलांतर करणारे आहेत.