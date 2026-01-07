कंत्राटी कामगारांकडून आचारसंहितेचा भंग
तुर्भे, ता. ७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका व सिडकोअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांकडून निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनांबाबत सजग नागरिक मंचच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासकीय, निमशासकीय, तसेच कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभागास मनाई आहे; मात्र नवी मुंबईत या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. बूथ लेव्हलपर्यंत कंत्राटी कामगारांचा प्रचारात सहभाग दिसून येत आहे. पाणीपुरवठा, सफाई, उद्यान, आरोग्य व इतर विभागांतील कंत्राटी कामगार हे राजकीय रॅली, कोपरा सभा व पदयात्रांमध्ये सक्रिय सहभागी होत आहेत. तसेच ड्युटीच्या वेळेत प्रचार कार्यालयात काम करीत आहेत. काही ठिकाणी थेट मतदान केंद्रांच्या बाहेर टेबल लावून बसलेले, तर काही बूथ लेव्हलवर प्रतिनिधी (एजंट) म्हणून काम करतानाही आढळून आलेले आहेत. याप्रकरणी विशेष भरारी पथकांची नियुक्ती करून बूथ व प्रचारस्थळी तपासणी करावी. त्यानंतर दोषी कंत्राटी कामगार व संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
