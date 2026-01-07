वाहतूक कोंडीतून सुटका
वडोदरा-मुंबई महामार्ग एप्रिलमध्ये सुरू होणार
महेंद्र पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
कासा, ता. ७ ः मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर उभारण्यात येत असलेला वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वे एप्रिल २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर मालवाहू ट्रक, कंटेनर, जड व अवजड वाहने प्रवास करतात. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था, वारंवार अपघात, दीर्घकाळ चालणारी वाहतूक कोंडीमुळे होणारा वेळेचा अपव्यय मोठी गंभीर समस्या बनली आहे. काही वाहने ठाणे-बेलापूर, ठाणे-तळोजा यांसारख्या पर्यायी मार्गांचा वापर करीत असली तरी अनेक वर्षांपासून मार्गावरील अपघातांचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणारा वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वेचे आठ पदरीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा महामार्ग एप्रिल २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार असल्याची माहिती महामार्ग प्रबंधक सुहास चिटणीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील प्रवास वेगवान, सुरक्षित, सुकर होणार आहे.
कामाची सध्यःस्थिती
- तलासरी ते मोरबे (बदलापूरजवळ) १५६ किलोमीटर लांबीचा आहे. यातील पहिला टप्पा तलासरी- गंजाड- मासवण- शिरसाठ असा ८० किलोमीटरचा असून तलासरी ते गंजाड या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. गंजाड ते मासवण आणि मासवण ते शिरसाठ टप्प्याचे काम फेब्रुवारी-मार्च २०२६दरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पुढील शिरसाठ ते अकलोली- वज्रेश्वरीमार्गे आमणे- भोज- रबे हा टप्पा एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
- हा महामार्ग समुद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावरील भिवंडीजवळील आमणे येथे वडोदरा- मुंबई एक्स्प्रेस वे समृद्धी महामार्गाला ओलांडून पुढे जाणार असून, त्या ठिकाणी भव्य आंतरबदल उभारण्यात येत आहेत. गंजाड येथे वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वेसाठी मोठे इंटरचेंज उभारण्यात येत असून त्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे.
महामार्गाचे फायदे
- मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील खड्डे, निकृष्ट काम, अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे वाहनचालकांचा धोकादायक प्रवास थांबणार
- एक्स्प्रेस वे सुरू झाल्यानंतर मुंबई ते गुजरातदरम्यानचा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार
- पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू, कासा, चारोटी परिसरातील नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका
- मुंबई- वडोदरा- दिल्ली प्रवासात साडेतीन ते पाच तासांची बचत
मार्गाची वैशिष्ट्ये
मार्गाची लांबी - ३७९
गावांची संख्या - ५१
प्रतितास वेग- १२० किलोमीटर
टोल प्लाझा - २४
मार्गिका - २४
भुयारी मार्ग - १,४७६
मुंबई, पुणे, ठाणे या भागात जाण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. सततची कोंडी, खराब रस्ते आणि अपघातांचा धोका यामुळे प्रवास त्रासदायक झाला होता. लवकरच वडोदरा- मुंबई एक्स्प्रेस वे सुरू झाल्यास प्रवास सुकर होईल.
- अभिजित देसक, सरपंच, गंजाड
