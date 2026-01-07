काँग्रेसच्या बंडखोराला बळ
काँग्रेसच्या बंडखोराला बळ
भाईंदर प्रभाग ८ मध्ये ठाकरे गटाचा पाठींबा
भाईंदर, ता.७ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर पालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला आहे. असे असताना काँग्रेसमधून बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला ठाकरे गटाने पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवाराला बळ मिळाले आहे.
जागावाटपात बिनसल्याने मविआतून सर्वच पक्ष बाहेर पडले. काँग्रेसने स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत, तर ठाकरे गट, मनसे एकत्र येत निवडणूक लढवत आहेत. ९५ जागांसाठी काँग्रेसने केवळ ३१ जागांवरच उमेदवार उभे केले असले तरी बंडखोरी झाली आहे. भाईंदर पश्चिम येथील प्रभाग ८ मध्ये काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी, जिल्हा प्रवक्ता प्रकाश नागणे यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. मात्र, नागणे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्या प्रभागात केवळ रौफ कुरेशी यांना उमेदवारी दिली असून एक जागा बहुजन विकास आघाडीला तर महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर उमेदवारच दिले नाहीत. त्यामुळे नाराज झालेले नागणे यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली.
---------------------------
प्रचाराला सुरूवात
नागणे यांनी प्रचारही सुरू केला आहे. मंगळवारी (ता.६) शिवसेना ठाकरे गटाने नागणे यांना पाठींबा देत त्यांना ठाकरे गट पुरस्कृत उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. ठाकरे गटाने त्या प्रभागात एक पुरुष व एक महिला उमेदवार दिला आहे.