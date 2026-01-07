ठाण्यातून तीन मुले बेपत्ता
ठाण्यातून तीन मुले बेपत्ता; एका मुलीसह दोन मुलांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : शहरातील वागळे इस्टेट आणि घोडबंदर रोड या परिसरातून चोवीस तासात तीन मुले बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये बेबी केअरमध्ये कामाला असलेल्या १६ वर्षीय मुलीचा समावेश आहे.
मानपाडा येथे राहणारी १६ वर्षीय मुलगी सोमवारी (ता. ५) बेबी केअर येथे कामावर जाते सांगून गेली, ती रात्री घरी परत आलीच नाही. म्हणून तिच्या पालकांनी कामाच्या ठिकाणी चौकशी केली असता ती सकाळी कामावर आलीच नसल्याचे समोर आले. तिला कोणीतरी पळवून नेल्याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तर, वागळे इस्टेट येथे राहणारे १० आणि १३ वर्षीय दोन मुले सोमवारी (ता. ५) क्रिकेट खेळण्यासाठी गेले होते. ते सायंकाळी झाले तरी परतले नाही म्हणून त्यांच्या पालकांनी त्यांचा शोध घेतला. मात्र, ते मिळून न आल्याने वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.