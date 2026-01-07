एमसीएच्या क्रिकेट स्पर्धेत रायगडच्या मुलींची झुंजार कामगिरी
एमसीएच्या क्रिकेट स्पर्धेत रायगडच्या मुलींची झुंजार कामगिरी
साताऱ्यावर थरारक विजय; सुपर लीगमध्ये दिमाखदार प्रवेश
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या १९ वर्षांखालील मुलींच्या एकदिवसीय ५० षटकांच्या आंतरजिल्हा निवड चाचणी क्रिकेट स्पर्धेत रायगड जिल्ह्याच्या मुलींच्या संघाने उत्कृष्ट व झुंजार कामगिरी करत पुढील सुपर लीग फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे. पेण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर झालेल्या साखळी फेरीतील अखेरच्या अत्यंत अटीतटीच्या सामन्यात रायगडच्या संघाने सातारा जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या संघावर एक गडी राखून नाट्यमय विजय मिळवला.
या थरारक सामन्यात रायगडला विजयासाठी शेवटच्या षटकांत दहा धावांची गरज होती, तर साताऱ्याच्या संघाला केवळ एक विकेट मिळवायची होती. त्यामुळे सामना अक्षरशः शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगतदार ठरला. या निर्णायक क्षणी रायगडच्या समिधा तांडेल व स्वरा भगत या दोन रणरागिणींनी धैर्याने मैदानावर उभे राहत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेले. समिधा तांडेल हिने महत्त्वपूर्ण चौकार ठोकत सामना रायगडच्या बाजूने वळवला, तर अखेरच्या क्षणी पेणची स्वरा भगत हिने आपल्या घरच्या मैदानावर विजयी चौकार मारत रायगडच्या संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.
या विजयासह रायगडच्या मुलींच्या संघाने साखळी फेरीतील पाच पैकी चार सामने जिंकून सुपर लीगमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. या निर्णायक सामन्यात साताऱ्याच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. मात्र रायगडच्या भेदक गोलंदाजीसमोर साताऱ्याचा संघ ३९.२ षटकांत सर्व गडी बाद १३५ धावा इतकीच मजल मारू शकला. साताऱ्याकडून आर्या फडतरे हिने सर्वाधिक ३६ धावा केल्या. रायगडच्या गोलंदाजीत वेदिका तेटगुरे हिने ४ बळी घेतले, तर समिधा तांडेल हिने ३ आणि स्वरा खेडेकर हिने २ फलंदाज बाद केले.