श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यात ‘रायझिंग डे’ उत्साहात साजरा
श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यात ‘रायझिंग डे’ उत्साहात साजरा
विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक व स्वरक्षणाचे मार्गदर्शन
श्रीवर्धन, ता. ७ (वार्ताहर) : २ जानेवारी हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलिस स्थापन दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून २ ते ७ जानेवारी दरम्यान राज्यभरात ‘रायझिंग डे’ सप्ताह विविध शाळा व पोलिस ठाण्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये कायदेविषयक जागृती निर्माण करणे, त्यांना शिस्त, जबाबदारी व सुरक्षिततेचे धडे देणे हा आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून श्रीवर्धन पोलिस ठाण्याच्या वतीने रायझिंग डे सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते.
बुधवार, ता. ७ रोजी पोलिस ठाण्याच्या प्रांगणात आयोजित कार्यक्रमात श्रीवर्धन उपविभागीय पोलिस अधिकारी सविता गर्जे यांनी विद्यार्थ्यांना ‘रायझिंग डे’चे महत्त्व समजावून सांगितले. विद्यार्थ्यांनी वाईट प्रवृत्तींपासून दूर राहावे, कायद्याचा आदर करावा तसेच मुलींनी स्वतःच्या सुरक्षेबाबत सजग राहून आवश्यक तेव्हा स्वतःचे संरक्षण करण्यास सक्षम व्हावे, असा मौलिक सल्ला त्यांनी दिला. यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना पोलिस दलाकडे उपलब्ध असलेल्या विविध शस्त्रसाठ्याची माहिती दिली. या शस्त्रांचा वापर कसा व कोणत्या परिस्थितीत केला जातो, याबाबत सविस्तर व अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिल्याने कार्यक्रम अधिकच संवादात्मक ठरला. या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
..................
जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य पोलिस दलातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘रायझिंग डे’ उपक्रमामागे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. २ जानेवारी १९६० रोजी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्य पोलिस दलाला ध्वज प्रदान केला होता, त्या घटनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. या कार्यक्रमास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन लकडे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप राठोड, संदीप पाटील, तसेच दामिनी पथकातील अंमलदार ज्ञानेश्वरी बामणेकर, कांचन जवान उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू देऊन प्रोत्साहन देण्यात आले.