११ जानेवारीला पद्मदुर्ग जागर सोहळ्याचे आयोजन
११ जानेवारीला पद्मदुर्ग जागर सोहळ्याचे आयोजन
मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांची उपस्थिती
मुरुड, ता. ७ (बातमीदार) : पद्मदुर्ग जागर व गडभ्रमण सामाजिक संस्था, कोकण कडा मित्र मंडळ रायगड तसेच सर्व संलग्न शिवप्रेमी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने पद्मदुर्ग जागर सोहळा रविवार, ११ जानेवारी रोजी ऐतिहासिक पद्मदुर्ग किल्ल्यावर मोठ्या उत्साहात होणार आहे. या सोहळ्यास राज्याचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे प्रमुख उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पद्मदुर्ग जागर संस्थेचे अध्यक्ष अशिल कुमार ठाकूर यांनी दिली.
या कार्यक्रमास रायगडचे खासदार सुनील तटकरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, आमदार महेंद्र दळवी, तहसीलदार आदेश डफल, बंदर निरीक्षक प्रमोद राऊळ, मुरूड-जंजिरा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव, पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी बजरंग येलीकर, पुरोहित प्रकाश स्वामी जंगम, पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे यांच्यासह विविध शिवप्रेमी संस्था, गडप्रेमी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. सोहळ्याची सुरुवात सकाळी सहा वाजता राधाकृष्ण मंदिर ते जेट्टी या मार्गावरून पालखी प्रस्थानाने होणार आहे. त्यानंतर सकाळी ७ ते ८ या वेळेत गड स्वच्छता, ८ ते ९ गड सजावट, ९.३० गड पूजन, १० वाजता गडदेवता श्री कोटेश्वरी माता पूजन, १०.३० छत्रपती श्री. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे अभिषेक व पूजन होईल. यानंतर सकाळी ११ वाजता व्याख्यान, मर्दानी खेळ व गडकोट शिवपालखी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. दुपारी १२.३० कोटेश्वरी माता दर्शन व आरती, १ वाजता महाप्रसाद तर २ वाजता पुन्हा गड स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक व प्रेरणादायी सोहळ्यासाठी सर्व शिवप्रेमींनी डोंगरी येथील खोरा बंदर येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.