जिल्हास्तरीय समिती अद्यापही गठीत नाही
वृद्ध कलाकारांचे मानधन रखडले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : ठाणे जिल्ह्यातील कलाकारांना त्यांच्या वृद्धपकाळात होणारी परवड थांबावी यासाठी ‘वृध्द कलाकार मानधन योजना’ सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत वृद्ध कलाकारांची निवड करून त्यांना मानधन देण्यात येत असते. मात्र, अद्यापही जिल्हा स्तरीय समिती गठीत न केल्यामुळे सन २०२४ आणि सन २०२५ या आर्थिक वर्षातील वृद्ध कलाकाराचे मानधन रखडले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाणे जिल्ह्याचा विस्तार लक्षात घेता ग्रामीण आणि शहरी भागात कलाकार, साहित्यिक यांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये लोककलाकारांचाही संख्या अधिक आहे. असे असले तरी, या योजनेबाबत फारशी माहितीच नसल्याने गरजू कलाकार या योजनेपासून दूर राहत असल्याचे दिसून येत आहे. आयुष्यभर कलेची साधना करीत त्यावर उदारनिर्वाह करणाऱ्या कलाकारांना वृद्धपकाळात त्यांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी वृद्ध कलाकारांना मानधन योजना राबविण्यात येत असते. जनजागृती अभावी ठाणे जिल्ह्यातील वृद्धकलाकारांपर्यंत ही योजना प्रभावीपणे पोहोचली नव्हती. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कलाकारांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेवून ठाणे जिल्हा परिषदेने या योजनेची जनजागृती व प्रचार प्रसिद्धी केली. त्यानंतर या योजनेला जिल्ह्यातील विविध भागातून वृद्ध कलाकारांकडून योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील अनागोंदी कारभाराचा फटका या वृद्ध कलाकार मानधन योजनेला बसत असल्याचे दिसून येत आहे.
अंतिम यादी पाठविण्याबाबत सूचना
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राजश्री शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबतचे कळविण्यात आले. मात्र, अद्यापही ही समिती स्थापन करण्यात न आल्यामुळे सन २०२४ व सन २०२५ या दोन वर्षातील कलाकारांचे मानधन रखडले असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच, जिल्ह्यातील नऊ कलाकार व एक साहित्यिक यांची निवड करून अंतिम यादी पाठविण्याबाबत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खासगी सचिवांना पत्राद्वारे असे कळविले आहे.