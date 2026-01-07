थंडी वाढताच चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ
रात्री व पहाटेपर्यंत कमी वर्दळ; पोलिस गस्त वाढवण्याचा सल्ला
रोहा, ता. ७ (बातमीदार) : थंडीचे प्रमाण वाढल्याने रोहे शहर व परिसरात रात्री लवकर तर पहाटेपर्यंत वर्दळ कमी असते. त्यामुळे याचा फायदा घेत भुरट्या चोरट्यांनी डोके वर काढले आहे. चोरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे चित्र आहे. शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ नवरत्न हॉटेलच्या शेजारी असलेल्या अग्रवाल स्नॅक्स कॉर्नर या दुकानावर अज्ञात चोरट्यांनी डल्ला मारून सुमारे ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे व्यापारी वर्गासह नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
३० डिसेंबरच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाच्या शटरवरील लोखंडी कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. दुकानातील गल्ल्यातील रोख रक्कम, सिगारेटचे विविध नामांकित ब्रँड्सचे पाकिटे तसेच एक मोबाईल फोन असा एकूण अंदाजे ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला. ३१ डिसेंबर रोजी सकाळी दुकान उघडण्यासाठी आले असता ही चोरी झाल्याचे दुकानमालक अग्रवाल यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर तातडीने रोहा पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. थंडीच्या दिवसांत पहाटेपर्यंत रस्त्यांवर व बाजारपेठेत वर्दळ कमी असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांकडून अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही शहरातील काही भागांत दुकानफोडीच्या घटना घडल्याने व्यापारी वर्गात अस्वस्थता आहे. रात्रीच्या वेळी पोलिस गस्त वाढवावी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करावी तसेच संशयितांवर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास रोहा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी करत असून, लवकरच चोरट्यांचा शोध लावण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.