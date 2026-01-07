निवडणुकीच्या कामाला दांडीबहाद्दरांवर गुन्हा दाखल होणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ ः नवी मुंबई महापालिकेची १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया होणार आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता महापालिका प्रशासनाकडून प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण वर्गाला दांडी मारणाऱ्या तब्बल ७८२ कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही निवडणुकीच्या कर्तव्यावर हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी महापालिका स्तरावर सुरू आहे.
वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे मंगळवारी (ता. ६) सकाळच्या सत्रात कोपरखैरणे विभागातील प्रभाग क्रमांक १० ते १३ मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे, तसेच दुपारच्या सत्रात तुर्भे विभागातील प्रभाग क्रमांक १४, १५ १९ आणि २० या प्रभागातील निवडणूक केंद्रांवर नेमलेल्या मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी १, २, ३ अशा निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पार पडले. त्याचप्रमाणे ऐरोली सेक्टर पाच येथील सरस्वती विद्यालयाच्या सभागृहात ऐरोली विभागातील प्रभाग क्रमांक ४, ५, ७ या मधील निवडणूक कामकाजासाठी मतदान केंद्रावर नेमलेल्या मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले.
१ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात आतापर्यंत नेरूळ, बेलापूर, दिघा, घणसोली या चार विभागांचे प्रशिक्षण झाले आहे. त्यामध्ये गैरहजर असणाऱ्या ७८२ कर्मचाऱ्यांना तत्काळ हजर होण्याच्या कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. निवडणूकविषयक कामकाज हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याची जाणीव ठेवून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने त्यासाठी आपली झालेली नियुक्ती जबाबदारी समजून स्वीकारली पाहिजे व त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
चार विभागांच्या झालेल्या प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या ७८२ कर्मचाऱ्यांना त्वरित संबधित विभागांच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही नोटीस मिळाल्यानंतर बऱ्याच प्रमाणात कर्मचारी हजर होत असून नोटिशीची दखल न घेणाऱ्या संबधित कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे नोटिशीमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. ऐरोली, कोपरखैरणे व तुर्भे विभागातील निवडणूक कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मंगळवारच्या (ता. ६) प्रशिक्षणवर्गास उपस्थित न राहणाऱ्यांनाही नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.
