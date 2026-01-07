वीजग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड
वज्रेश्वरी, ता. ७ (बातमीदार): महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण) अंतर्गत अंबाडी येथील कनिष्ठ अभियंता कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीमुळे वीजग्राहकांना सध्या मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अवास्तव वीजबिल आकारणीमुळे ग्राहकांना दर महिन्याला नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, अशी तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
अंबाडी येथील कनिष्ठ अभियंता अनेक वेळा कार्यालयात गैरहजर राहत असल्याने वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी नेमक्या कोणाकडे मांडाव्यात, असा प्रश्न ग्राहकांना भेडसावत आहे. विशेषतः अंबाडी कनिष्ठ अभियंता कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये वेळेवर मीटर रिडिंग घेतले जात नसल्यामुळे वीजबिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ निर्माण होत असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महावितरणमार्फत अदानी उद्योग समूहाच्या माध्यमातून बसविण्यात येणारे स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय जबरदस्तीने बसविले जात असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. या स्मार्ट मीटरचे रीडिंग जलद गतीने वाढत असल्याने पूर्वीच्या मीटरच्या तुलनेत अधिक वीजबिल येत असल्याचा अनुभव अनेक ग्राहक व्यक्त करत आहेत. परिणामी, ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची परिसरात तीव्र नाराजी आहे. या संदर्भात वेळोवेळी महावितरण कार्यालयाकडे तक्रारी करूनही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने ग्राहकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. याबाबत वारंवार विचारणा करूनही महावितरणकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात येत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पावतीमध्ये तफावत
दुसरीकडे अंबाडी येथील महावितरण कार्यालयात रोख रकमेने वीजबिल भरल्यानंतर ग्राहकांना अपेक्षित पावत्या दिल्या जात नसल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. लाट्याचा पाडा येथील रहिवासी श्रीराम बुधाजी जाधव यांनी प्रत्यक्षात ३४ हजार रुपये रोख भरले असतानाही त्यांना केवळ २५ हजार रुपयांची पावती दिली आहे. याबाबत त्यांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
