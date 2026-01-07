माजी महापौर निवडणुकीच्या रिंगणात
दोन ठिकाणी ‘सौ’ना संधी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ ः ठाणे पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. ३३ प्रभागांतील १३१ जागांसाठी ६४९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. यामध्ये महापौर आणि उपमहापौरपद भूषविलेले मातब्बर पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उभे ठाकले आहेत. तर महापौर आणि उपमहापौरांच्या पत्नींनादेखील संधी देण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे. काही उमेदवार त्यांनी केलेल्या जुन्या विकासकामांवर भर देत आहेत, तर काही उमेदवार नव्या ‘व्हिजन’च्या जोरावर मते मागत आहेत. अशातच ठाणे पालिकेत महापौर आणि उपमहापौरपदे भूषवलेले सात मातब्बर रिंगणात आहेत. त्यानुसार ठाणे पालिकेत शिवसेना शिंदे गटाने अशोक वैती, मीनाक्षी शिंदे या दोन माजी महापौरांसह माजी महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांची पत्नी कल्पना पाटील व संजय मोरे यांच्या पत्नी शुभदा मोरे यांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच भाजपकडून उपमहापौर मिलिंद पाटणकर यांच्या पत्नी शुचिता पाटणकर यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेत काम करण्याचा गाढा अनुभव असलेले हे मातब्बर आणि त्यांच्या पत्नींना मतदार पुन्हा संधी देतात की नवा चेहरा निवडतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
अशोक वैती
अशोक वैती हे शिवसेनेत शिवसैनिकापासून संघटनेत कामाला सुरुवात केली. नगरसेवक, स्थायी समिती सभापती ही पदे भूषवित त्यांनी ३ डिसेंबर २००९ ते ६ मार्च २०१२ पर्यंत महापौरपदाची कारकीर्द गाजविली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ते प्रभाग क्रमांक १३ अ मधून पुन्हा आपले नशीब अजमावत आहेत.
मीनाक्षी शिंदे
शिवसेना महिला आघाडी संघटकाच्या माध्यमातून संघटनेत सक्रिय सहभाग त्यांनी घेतला. त्यानंतर नगरसेवक ते महापौर होण्याचा मान त्यांनी पटकाविला. ६ मार्च २०१७ ते २१ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत महापौरपदी विराजमान होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत त्या प्रभाग क्रमांक ३ ब मधून पुन्हा आपले नशीब अजमावत आहेत.
