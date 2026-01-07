ओडिसातील धनुयात्रेत अलिबागच्या कलाकारांचे सादरीकरण
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) ः ओडिशा राज्यातील बरगढ जिल्ह्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ७८व्या जागतिक धनुयात्रा महोत्सवात अलिबाग तालुक्यातील ग्रामीण भागातील कलाकारांनी महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकसंस्कृतीचे प्रभावी सादरीकरण केले. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या खुल्या रंगमंचावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करीत या कलाकारांनी उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली.
अथर्व वेद परंपरा कलामंचतर्फे अलिबाग येथील श्रेया अधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सलग तीन दिवस लावणी, गोंधळ, वारली गौर तसेच महाराष्ट्र गीतांच्या माध्यमातून राज्याची सांस्कृतिक ओळख सादर केली. या सादरीकरणातून महाराष्ट्राची परंपरा, लोककला आणि सांस्कृतिक ठेवा प्रभावीपणे मांडण्यात आला.
या नृत्य सादरीकरणाचे दिग्दर्शन लक्ष्मण पडवळ, श्रेया अधिकारी व अथर्व भगत यांनी केले, तर सार्थक शेळके यांनी ढोलकीच्या साथीत सादरीकरण अधिक रंगतदार केले. या महोत्सवात प्रणव टावरी, अथर्व चोगले, प्राची म्हात्रे, अनुष्का पाटील, नेत्रा जोशी, तनिष्का नागे, प्रथमेश व तेजल कोतावडेकर यांचा सहभाग होता.
ओडिशासारख्या आंतरराज्य महोत्सवात ग्रामीण कलाकारांनी महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती सादर केल्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.
