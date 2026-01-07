कामगार वस्तीतील कोट्याधीश उमेदवार
कामगार वस्तीत तब्बल ४० उमेदवार कोट्यधीश!
भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) : यंत्रमाग उद्योगामुळे ‘कामगार नगरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडी शहरात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, शहराचा विकास रखडलेला असताना निवडणूक लढवणारे लोकप्रतिनिधी मात्र प्रचंड श्रीमंत झाले आहेत. ९० जागांसाठी होत असलेल्या या निवडणुकीत तब्बल ४० उमेदवार कोट्यधीश असून भाजपचे सुमीत पाटील हे ६० कोटींच्या मालमत्तेसह सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत.
यंत्रमाग व्यवसायामुळे कामगार नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडी शहरात तब्बल ४० उमेदवार हे कोट्यधीश आहेत. भिवंडी हे विकासाच्या बाबतीत मागास शहर असूनही येथील लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश बनले आहेत. पालिका निवडणूक रिंगणातील व बिनविरोध उमेदवारांपैकी ४० जणांची संपत्ती कोट्यवधींची आहे.
राजकीय घराणेशाहीचा दबदबा
पाटील कुटुंब (कोणार्क आघाडी) : विलास पाटील, प्रतिभा पाटील आणि मुलगा मयुरेश पाटील अशा तिघांकडेही प्रचंड संपत्ती आहे.
काटेकर कुटुंब (शिंदे सेना) : मनोज काटेकर आणि वंदना काटेकर हे पती-पत्नी ५० कोटींहून अधिकच्या मालमत्तेसह रिंगणात आहेत.
चौघुले कुटुंब (भाजप) : आमदार महेश चौघुले यांच्या मुलाची (मित चौघुले) उमेदवारी ही राजकीय वारसा आणि आर्थिक ताकद एकाच कुटुंबात कशी केंद्रित आहे, हे दर्शवते.
‘बिनविरोध’ निवडीमागील आर्थिक ताकद
भाजपचे सहा नगरसेवक आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात सुमीत पाटील (६०.९७ कोटी) आणि भारती चौधरी (३५.५७ कोटी) यांचा समावेश आहे. जेव्हा इतकी प्रचंड आर्थिक ताकद असलेले उमेदवार मैदानात असतात, तेव्हा त्यांच्याविरोधात उभे राहण्याचे धाडस इतर उमेदवार दाखवू शकत नाहीत किंवा तशी परिस्थिती निर्माण केली जाते, असे हे चित्र सांगते.
‘आमदारपुत्र’ विरुद्ध ‘माजी महापौरपुत्र’
प्रभाग १ (क) मध्ये खरी चुरस आहे. इथे भाजप आमदारांचा मुलगा मित चौघुले आणि माजी महापौरांचा मुलगा मयुरेश पाटील समोरासमोर आहेत. ही लढत केवळ दोन उमेदवारांची नसून दोन मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक शक्तींमधील ‘अस्तित्वाची लढाई’ आहे.
‘नवे’ विरुद्ध ‘जुने’ श्रीमंत
जावेद दळवी (२३ कोटी) आणि संजय म्हात्रे (२९ कोटी) यांसारखे जुने दिग्गज सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी लढत आहेत; मात्र त्यांच्यासमोर आता नवीन ‘लक्ष्मीपुत्र’ सुमीत पाटील किंवा नारायण चौधरी उभे राहिल्याने जुन्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
‘ठाकरे गट’ आणि ‘अपक्ष’ यांची आर्थिक स्थिती
इतर मोठ्या पक्षांच्या तुलनेत शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार (उदा. भूषण रोकडे - ९० लाख) किंवा काही अपक्ष उमेदवार यांची संपत्ती कोटींच्या घरात असली तरी ती प्रस्थापित मातब्बरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अशा वेळी ‘पैसा विरुद्ध जनसंपर्क’ अशी ही लढाई होण्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय घराण्यांची ‘कोट्यावधी’ची गणिते
पाटील कुटुंब (कोणार्क आघाडी) : माजी महापौर विलास पाटील, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पाटील आणि मुलगा मयुरेश पाटील या तिघांची मिळून संपत्ती १०० कोटींच्या पुढे जाते. मयुरेश पाटील यांच्याविरोधात भाजप आमदारांचे पुत्र मित चौघुले (एक कोटींहून अधिक संपत्ती) रिंगणात आहेत.
काटेकर कुटुंब (शिंदे सेना) : माजी उपमहापौर मनोज काटेकर (२४.७१ कोटी) आणि वंदना काटेकर (२५.२३ कोटी) हे पती-पत्नीही कोट्यधीश उमेदवारांच्या यादीत आघाडीवर आहेत.
शहर मागास, उमेदवार श्रीमंत
भिवंडी शहर मुंबई-ठाण्यासारख्या विकसित शहरांच्या जवळ असूनही नागरी सुविधांपासून कोसो दूर आहे. खड्डेयुक्त रस्ते, प्रदूषित पाणी आणि कचऱ्याची समस्या कायम असताना, लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता मात्र झपाट्याने वाढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एकूण उमेदवारांपैकी भाजपचे सहा नगरसेवक आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत.
सर्वाधिक पाच श्रीमंत उमेदवार
उमेदवार पक्ष / आघाडी एकूण संपत्ती प्रभाग
सुमीत पुरुषोत्तम पाटील भाजप (बिनविरोध) ६०.९७ कोटी १७ (ब)
विलास रघुनाथ पाटील कोणार्क विकास आघाडी ५६.८३ कोटी १ (ड)
प्रतिभा विलास पाटील कोणार्क विकास आघाडी ५६.८३ कोटी १ (ब)
नारायण रतन चौधरी भाजप ५५.७५ कोटी २३ (क)
भारती हनुमान चौधरी भाजप (बिनविरोध) ३५.५७ कोटी २३ (ब)
इतर कोट्यधीश उमेदवार
संजय म्हात्रे (शिंदे गट) २९.०४ कोटी
गीता विठोबा नाईक (भाजप) २६.१३ कोटी
जावेद गुलाम मोहम्मद दळवी (माजी महापौर) २३.९९ कोटी
दक्षता नीलेश चौधरी (जय हिंद सेना) २०.९९ कोटी
श्याम अग्रवाल (भाजप) १७.१७ कोटी