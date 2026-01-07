रुग्णालयांच्या जेवणाचे कंत्राट खासगी कंपनीकडे
महापालिका मजदूर युनियन आक्रमक; आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : महापालिकेच्या अखत्यारितील विविध रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दिला जाणारा आहार आता खासगी कंत्राटदारामार्फत पुरविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सर्वात कमी दर सादर करणाऱ्या एका खासगी कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले असून, या निर्णयामुळे महापालिकेतील विद्यमान स्वयंपाकघर व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पालिकेच्या या कंत्राटाअंतर्गत शहरातील दहा प्रमुख महापालिका रुग्णालयांमध्ये दररोज सुमारे १,६०० रुग्णांना आहार पुरविला जाणार आहे. नियमित जेवणासोबत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मीठरहित व मर्यादित मिठाचा आहार तसेच आर.टी. फीडचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. एका रुग्णासाठी एका दिवसाचा संपूर्ण आहार एक युनिट मानण्यात आला असून, ११ महिन्यांत एकूण १७ लाखांहून अधिक युनिट्सचा पुरवठा होणार आहे. प्रति युनिट १७४.६० रुपये दराने या कंत्राटाची एकूण किंमत सुमारे ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. दरम्यान, कस्तुरबा संसर्गजन्य रोग रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयांतील स्वयंपाकघर खासगी करण्याच्या हालचालींविरोधात म्युनिसिपल मजदूर युनियनने जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. युनियनने महापालिकेच्या वैद्यकीय प्रशासनाला निवेदन देत, खासगीकरणामुळे रुग्णांच्या आहाराच्या दर्जावर परिणाम होण्याची तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. युनियनच्या मते, कस्तुरबा रुग्णालयातील स्वयंपाकघरात कार्यरत कर्मचारी अनेक वर्षांपासून संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णांसाठी सुरक्षित, वेळेवर व नियंत्रित आहार पुरवत आहेत. शहराबाहेरून जेवण आणण्याची (थाळी सिस्टीम) राबविल्यास स्वच्छता, तापमान नियंत्रण आणि वेळेवर पुरवठा या बाबी गंभीर ठरू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळातही या कर्मचाऱ्यांनी अखंड सेवा दिली असून, आता त्यांनाच बाजूला सारून खासगी कंत्राटदाराला संधी दिली जात असल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. स्वयंपाकघराचे खासगीकरण थांबवून विद्यमान यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी करत, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही युनियनकडून देण्यात आला आहे.
कोरोनासारख्या गंभीर महामारीच्या काळातही या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अखंड सेवा दिली. १५ जानेवारीनंतर स्वयंपाकघरातील मुख्य आचारी, मदतनीस व कुकमेट यांना इतर विभागात काम देऊन रुग्णांच्या जेवणाचे कंत्राट खासगी कंत्राटदाराला देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. त्याला संघटनेचा तीव्र विरोध राहील.
- प्रदीप नारकर, सहाय्यक सरचिटणीस, म्युनिसिपल मजदूर युनियन