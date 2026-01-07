खालापूरात भटक्या श्वानांच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात
खालापूरात भटक्या श्वानांच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात
नगरपंचायतीकडून पेट फोर्स संस्थेला जबाबदारी; प्राणीमित्रांमध्ये समाधान
खालापूर, ता. ७ (बातमीदार) : भटक्या श्वानांची वाढती संख्या, रेबीजसारख्या आजारांचा धोका टाळण्यासाठी खालापूर नगरपंचायतीच्या वतीने भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेचे प्राणीमित्र व नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भटक्या श्वानांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार श्वानांना पकडणे, लसीकरण करणे, नपुंसक करणे आणि नंतर त्याच परिसरात परत सोडणे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्देशांनुसार खालापूर नगरपंचायत हद्दीतील एकूण १५६ भटक्या श्वानांचे लसीकरण व निर्बीजीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे येथील ‘पेट फोर्स’ संस्था यांना जबाबदारी देण्यात आली असून, त्यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबविली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात पेट फोर्सच्या विशेष पथकाने ५० भटक्या श्वानांना पकडून उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी याक येथील केंद्रात नेले आहे. ही मोहीम तीन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार असून, संपूर्ण नगरपंचायत हद्दीत टप्प्याटप्प्याने श्वानांचे लसीकरण व निर्बीजीकरण केले जाणार आहे. या अभियानामुळे भटक्या श्वानांची अनियंत्रित वाढ रोखण्यास मदत होणार असून, रेबीजसारख्या प्राणघातक आजाराचे निर्मूलन, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. श्वानांवर उपचार व लसीकरण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्यात येणार असल्याने प्राणीहक्कांचाही आदर राखला जाणार आहे.
भारतीय पशु कल्याण मंडळाकडून प्रकल्प मान्यतेचे प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या संस्थेलाच भटकी कुत्रे जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश असून, त्यानुसारच पेट फोर्स संस्थेमार्फत ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार खालापूर नगरपंचायतीमार्फत भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण अभियान सुरू करण्यात आले आहे. नागरिकांचेही चांगले सहकार्य मिळत असून, उपचारानंतर श्वानांना पुन्हा त्याच भागात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती खालापूर नगर पंचायतीचे स्वच्छता निरीक्षक वैभव ओव्हाळ यांनी दिली.
