विक्रमगडमध्ये वाहतूक जनजागृती मोहीम सुरू
विक्रमगड, ता. ७ (बातमीदार) : ३७ व्या रस्ता सुरक्षा मोहिम २०२६ अंतर्गत पालघर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक शाखा, पालघर यांच्या वतीने विक्रमगड येथे वाहतूक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध ठिकाणी बॅनर लावून वाहनचालकांना वाहतूक नियमांबाबत जागरूक करण्यात येत आहे. या अभियानात विक्रमगड बसस्थानक व पाटीलपाडा नाका परिसरात, विशेषतः रिक्षा व टॅक्सी चालकांना वाहतूक नियमांचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. विक्रमगड पोलीस कार्यालयातील अधिकारी अजित गोळे यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक शाखेचे सहायक फौजदार अंकुश कुंभार व पोलीस हवालदार नितीन हरवडे यांनी ही जनजागृती मोहीम राबविली. यावेळी वाहनचालकांना सीट बेल्ट व हेल्मेटचा वापर करणे, नो-पार्किंग ठिकाणी वाहन न उभे करणे, विद्यालय परिसरात सावधगिरीने वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळणे, अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवण्यास न देणे, दुचाकीवरून एकाचवेळी तिघांनी प्रवास न करणे, अति वेगाने वाहन न चालवणे, वाहतूक सिग्नलचे पालन करणे तसेच वाहन क्रमांकाशिवाय गाडी न चालवणे इत्यादी महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. या मोहिमेमुळे रस्ते अपघातांना आळा बसून वाहनचालकांमध्ये वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होईल, असा विश्वास वाहतूक विभागाने व्यक्त केला.
