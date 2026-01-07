कशेडी घाटात पेप्सी वाहतूक करणारा कंटेनर पलटी ; एक लेन पूर्ण बंद !
कशेडी घाटात कंटेनर उलटला
पोलादपूर, ता. 7 (बातमीदार) ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात मुंबईच्या दिशेने जाणारा कंटेनर उलटला. परिणामी एक लेन पूर्ण बंद झाली. यात जीवित हानी टळली. हा अपघात बुधवारी सकाळी घडला आहे.
कंटेनर चालक राम आचल मिंद हा कंटेनर घेऊन लोटे ते भिवंडी-वाडा जात होता. कशेडी घाटात पोलादपूर नजीक चोळई गावा जवळ चालकाचा ताबा सुटून कंटेनर उलटला. कंटेनर मधील शीतपेयाच्या बटल्या महामार्गावर पसरल्या. तसेच कंटेनर पूर्ण रस्त्यावर आडवा झाल्याने एक लेन पूर्णपणे बंद झाली.
या घटनेची माहिती पोलादपूर पोलिसांना समजतात पोलीस उपनिरीक्षक मंगेश मुंढे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. कशेडी महामार्ग पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले. महामार्गावरील वाहतूक पोलादपूर खेड दिशेने जाणाऱ्या एकाच लेनवर वळवून सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे महामार्गावर वाहतुकीचा कोणताही अडथळा निर्माण झाला नाही. क्रेनच्या सहाय्याने कंटेनर बाजूला करण्याचे काम सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
