मुल्यांकन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासाचा प्रवास

मूल्यांकन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या बदलत्या वास्तवावर केली मांडणी
मुंबई, ता. ७ ः शालेय शिक्षणातील विद्यार्थ्यांसाठीची मूल्यांकन हे केवळ गुणांकनाची प्रक्रिया नाही. मूल्यांकन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास, त्यांची जिज्ञासा, विचारशक्ती, सर्जनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल विकास घडविणारी प्रक्रिया असल्याचे प्रतिपादन यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले.
शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटरने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत शिक्षणातील मूल्यांकन पद्धतींमध्ये होत असलेल्या बदलांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली सोळावी राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद नुकतीच यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पार पडली. या परिषदेत खासदार सुळे बोलत होत्या. या परिषदेला राज्यभरातून शिक्षक, मुख्याध्यापक, पालक, संशोधक, अभ्यासक, प्राध्यापक आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी मोठी उपस्थिती लावली होती.
सुळे पुढे म्हणाल्या, शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना व त्यांचे मूल्यांकन करताना त्यांना केवळ गुण देणे म्हणजे मूल्यांकन नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचा प्रवास समजून घेणे म्हणजे मूल्यांकन असल्याचे सांगत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील बदलत्या वास्तवावर आपली भूमिका मांडली.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० : मूल्यांकनाच्या नव्या दिशा’ या विषयावरील परिषदेत शिक्षण क्षेत्रातील सध्याच्या घडामोडी, नव्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव, मूल्यांकनातील धोरणात्मक बदल आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका याबाबत परिषदेदरम्यान सखोल चर्चा झाली. परिषदेच्या सुरुवातीस मानद कार्यक्रमप्रमुख दत्ता बाळसराफ यांनी उपस्थिताचे स्वागत केले. या परिषदेचे प्रास्ताविक मुख्य समन्वयक डाॅ. माधव सूर्यवंशी यांनी केले. आपल्या प्रास्ताविकातून शिक्षण विकास मंचाच्या कामाचा आलेख सांगून शिक्षणातील मंचाची भूमिका केली. या परिषदेचे बीजभाषण एमकेसीएलचे मुख्य मेंटॉर विवेक सावंत यांनी केले. तर या परिषदेत ‘डॉ. कुमुद बन्सल राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक पुरस्कार २०२५’ प्रदान करण्यात आला. यात किशोर मोतीराम भागवत, बुलडाणा आणि विजया शरद किरमीरवार, आनंदवन, भामरागड, गडचिरोली यांना नवोपक्रमशील अध्यापन पद्धती, विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन, सामाजिक भान जपणाऱ्या शिक्षणकार्यामुळे त्यांचा गौरव करण्यात आला. डॉ. कुमुद बन्सल उत्कृष्ट शैक्षणिक ग्रंथ पुरस्कार रती भोसेकरलिखित बालशिक्षण- एक अद्भुत सफर या ग्रंथाला मिळाला. तसेच नावीन्यातून नैपुण्य फुलताना, उन्नती समावेशित शिक्षणाची या पुस्तकांना लक्षवेधी शैक्षणिक ग्रंथ म्हणून गौरविण्यात आले. राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांकडून गौरव करण्यात आला. मूल्यांकनाचे नवे प्रयोग सादर कताना डॉ. मिलिंद नाईक यांनी ज्ञानप्रबोधिनीतील मूल्यांकन प्रयोगांची माहिती दिली.
