राजावाडी रुग्णालयात महिला डॉक्टरला मद्यपीचा धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.७ : कुपर रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या राजावाडी नायर चॅरिटेबल हॉस्पिटल (आरएनसीएच) येथील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा विभागात मंगळवारी (ता.६) पहाटे सुमारे ४.४० वाजता एका महिला इंटर्न डॉक्टरला एका मद्यपीचा धक्का बसल्याची घटना घडली. या प्रकारामुळे रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
सुरुवातीला या घटनेबाबत इंटर्नवर हल्ला झाल्याचे दावे करण्यात आला होता; मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना हल्ल्याची नसून, उपचारादरम्यान पाय झटकताना धक्का लागल्याची आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित रुग्ण दारूच्या नशेत तसेच अमली पदार्थांच्या आहारी होता आणि त्याचे वर्तन अत्यंत अस्थिर होते. या स्थितीची माहिती तत्काळ कर्तव्यावरील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर , इंटर्न डॉक्टरकडून रुग्णाचे जीवनसत्त्व तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, रुग्णाने अचानक पाय झटकल्याने तो पाय महिला इंटर्न डॉक्टरच्या पोटाला लागला. या घटनेनंतर काही वेळातच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. घटनेबाबत वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश समाजमाध्यमांवर पसरल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही ठिकाणी हा प्रकार थेट मारहाणीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने हे दावे फेटाळून लावत, ही घटना उपचारादरम्यान झालेल्या अनपेक्षित धक्क्याची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या घटनेमुळे सार्वजनिक रुग्णालयांमधील डॉक्टर, इंटर्न आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळेत नशेत असलेल्या रुग्णांकडून किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडून उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी अधिक कडक सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि स्पष्ट कार्यपद्धती असावी, अशी मागणी वैद्यकीय वर्तुळातून करण्यात येत आहे.
कुपर रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. देवदास शेट्टी यांनी सांगितले की, ‘या घटनेत कोणत्याही स्वरूपाची मारहाण झालेली नाही. रुग्ण दारूच्या नशेत तसेच ड्रग्जच्या आहारी होता. उपचार सुरू असताना त्याने पाय झटकला आणि त्या वेळी महिला इंटर्न डॉक्टरच्या पोटाला पाय लागला. या घटनेनंतर संबंधित डॉक्टरला तक्रार करायची की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे.’
