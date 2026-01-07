‘हर घर योग’ अंतर्गत मोफत योग प्रशिक्षण
‘हर घर योग’ अंतर्गत मोफत योग प्रशिक्षण
मुंबई, ता. ७ : नववर्षाच्या आरोग्यदायी सुरुवातीसाठी ‘हॅबिल्ड’ या सवय घडवणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मतर्फे ‘हर घर योग’ उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना २१ दिवस मोफत योग प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सरकार-प्रमाणित योगतज्ज्ञ व हॅबिल्डचे सहसंस्थापक सौरभ बोथरा यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवला जाणार असून, यामध्ये यूट्यूबवर दररोज थेट ऑनलाइन योग सत्रे घेतली जाणार आहेत. कोणताही खर्च, विशेष साधनसामग्री किंवा पूर्वानुभव नसतानाही सर्व वयोगटांतील नागरिक सहभागी होऊ शकतात. दैनंदिन जीवनात योगाची सवय लावून शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुधारावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. जून २०२५ मध्ये या उपक्रमात ३५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवला होता.
