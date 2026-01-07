माजी नगरसेविकेची २४ तासात घरवापसी
अनिता मुखर्जी पुन्हा भाजपमध्ये
माजी नगरसेविकेची २४ तासात घरवापसी
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : उमेदवारी न मिळाल्याने मिरा रोड येथील भाजपच्या माजी नगरसेविका अनिता मुखर्जी यांनी मंगळवारी (ता.६) शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता. मात्र बुधवारी (ता.७) सकाळी त्यांनी घरवापसी करत पुन्हा भाजप मध्ये प्रवेश केला आहे.
मिरा भाईंदर महापालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप व शिवसेनेत जोरदार संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या परंतू उमेदवारी न मिळालेल्या नाराजांची संख्या भाजप मध्ये मोठी आहे. या नाराजांवर शिवसेना बारीक लक्ष ठेवून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमधील नाराजांना हेरून त्यांचा पक्षाप्रवेश करून घेण्याचा सपाटाच शिवसेनेने लावला आहे. अनिता मुखर्जी या मिरा रोड येथील प्रभाग १३ मधून भाजपच्या नगरसेविका म्हणून २०१७ मध्ये निवडून आल्या होत्या. नव्या चेहेऱ्याना संधी देण्यासाठी भाजपने यावेळी अनेक माजी नगरसेवकांना पुन्हा संधी नाकारली, त्यात मुखर्जी यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्या नाराज होत्या.
मंगळवारी मुखर्जी यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. मात्र त्यानंतर नाट्यमय घडामोडींना वेग आला. बुधवारी सकाळी मुखर्जी यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याचे छायाचित्र आमदार नरेंद्र मेहता यांनी समाज माध्यमांवर प्रसारित करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यामुळे मुखर्जी यांची भाजपला सोडचिठ्ठी व चोवीस तासाच्या आत घरवापसी याची शहरात चांगलीच चर्चा सुरू होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.