आनंद विश्व गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांचा आयआयटीमध्ये झेंडा
मुंबई

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : मुंबईतील पवई आयआयटीमध्ये ब्लिक्स या कंपनीतर्फे भरवण्यात आलेल्या रोबो प्रीसीजन या स्पर्धेत ठाण्यातील आनंद विश्व गुरुकुल या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी अचिव्हर्स स्टेम लर्निंगच्या तज्ज्ञ रोबोटिक्स इंजिनीअरच्या मार्गदर्शनाखाली द्वितीय स्थान पटकावून ठाण्याचा आणि संस्थेचा मान वाढविला आहे. या स्पर्धेत ६० महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता.
विद्यार्थ्यांच्या यशाचे संस्थेचे अध्यक्ष विलास ठुसे आणि सेक्रेटरी डॉ. प्रदीप ढवळ यांनी कौतुक केले आहे. या स्पर्धेत अनुपमा सिंग, प्रियांका देसाई, शुभम जावळे, विष्णू गुप्ता, अक्षरा काजारी, रवितेजा आदाले, पवन पेडणेकर, युक्ती जाधव यांचा सहभाग होता. या विद्यार्थ्यांना अचिव्हर्स स्टेम लर्निंगच्या कंपनीचे समीर, सुशिल यांचे मार्गदर्शन लाभले आणि संस्थेच्या प्राचार्या संपदा कुलकर्णी यांनी वेळोवेळी प्रोत्साहित केले आहे.

