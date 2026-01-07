पाणी बिल वसुली केंद्रे सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ संयोजन धारकांसाठी पालिकेने मोठा दिलासा दिला आहे. थकीत पाणी बिलावरील व्याज आणि दंडामध्ये १०० टक्के माफी देणारी योजना लागू करण्यात आली असून, नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही बिल भरता यावे यासाठी ३१ मार्चपर्यंत सर्व प्रभाग कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला आहे.
थकीत पाणी बिलावरील व्याज अथवा दंड १०० टक्के माफीची योजना लागू करण्यात आली असून नागरिकांनी आपल्या चालू पाणी बिलाची थकबाकीसह रक्कम एक रक्कमी भरणा करुन या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शनिवारी (ता. ३) ते ३१ मार्च या कालावधीमधील सर्व शनिवार, रविवार आणि सर्व सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सकाळी १०.३० ते ४.३० या वेळेत पाणी बिल वसुली करिता पाणी बिल वसुली काऊंटर, स्मार्ट मीटर बिल कार्यालय व मुख्य कार्यालयही कार्यान्वित ठेवण्यात येणार आहेत. पाण्याचे देयके ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याकरिता महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर इ-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असेही पाणी पुरवठा विभागाचे उपनगर अभियंता विनोद पवार यांनी नमूद केले.