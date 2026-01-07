जेएनपीएनकडून शाश्वतता, स्वच्छ ऊर्जेसह स्वयंचलनावर विशेष भर
उरण, ता. ७ (वार्ताहर) : देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (जेएनपीए) नुकतेच प्रमुख भागधारकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत बंदराच्या भावी विकास आराखड्यासह हरित उपक्रम, शाश्वतता, स्वच्छ ऊर्जा, स्वयंचलन तसेच बदलत्या जागतिक शिपिंग प्रवाहांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर, शिपिंग लाईन्स तसेच इतर प्रमुख भागधारक या बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान जागतिक शिपिंग उद्योगातील बदल, पर्यायी व स्वच्छ इंधनांचा वाढता वापर आणि भविष्यात हरित इंधनावर चालणाऱ्या जहाजांची जेएनपीए येथे वाढती आवक कशी सुलभ करता येईल, यावर विचारमंथन झाले. एलएनजी, मेथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, अमोनिया यांसारख्या इंधनांच्या वापराची व्यवहार्यता, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता व शाश्वत कार्यपद्धती यावर भागधारकांनी आपले अनुभव व सूचना मांडल्या. यासोबतच बंदराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी धक्का, यार्ड, गेट तसेच रेल्वे ऑपरेशन्समध्ये व्यापक स्वयंचलनावर भर देण्यात आला. जहाजांना किनारी वीजपुरवठा (शोअर पॉवर) उपलब्ध करून देण्याच्या प्रायोगिक प्रकल्पावरही सविस्तर चर्चा झाली. या सुविधेचा वापर करण्यासाठी शिपिंग लाईन्सची तयारी, तांत्रिक सुसंगतता आणि भविष्यात या उपक्रमाचा विस्तार करण्याच्या शक्यतांवरही चर्चा करण्यात आली. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या जेएनपीएच्या धोरणानुसार पारंपरिक उपकरणांचे विद्युत पर्यायांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला. यार्ड क्रेन्स व अंतर्गत वाहतूक वाहने विद्युत स्वरूपात रूपांतरित करण्याच्या योजनांवर चर्चा झाली. २०२६ अखेरीस टर्मिनल अंतर्गत वाहतूक प्रणालीचे पूर्ण विद्युतीकरण साध्य करण्याच्या उद्दिष्टावर विशेष भर देण्यात आला.
