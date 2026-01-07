मनसेचा प्रभाव रोखण्यासाठी धुरींकडे प्रचाराची धुरा!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मनसेला सोडचिठ्ठी देत वरळीतील माजी नगरसेवक संतोष धुरी यांनी मंगळवारी (ता.६) भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पालिका निवडणुकीत मनसेला प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघात धुरी यांचा प्रचार सुरू होणार असून मनसेचा प्रभाव रोखण्यासाठी आता ते प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.
मनसेकडून तिकीट न मिळाल्याने धुरी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी थेट भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केला. या वेळी त्यांनी मनसेचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ‘राज ठाकरे यांच्यावर माझी नाराजी नाही. परंतु मनसेत कटकारस्थानी असल्याचे स्पष्टकरून थेट नांदगावकर हेच काम करतात,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. प्रभाग क्रमांक १९४ मधून संतोष धुरी निवडणूक लढण्यास इच्छुक होते. त्यात संदीप देशपांडे यांनीही संतोष धुरी यांच्या तिकिटासाठी प्रयत्न केले; मात्र जागावाटपात ही जागा शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या पक्षाला सोडण्यात आली. वरळी, माहिम, भांडूप, अंधेरी पूर्व, अंधेरी पश्चिम जोगेश्वरी, विक्रोळी, घाटकोपर, मुलुंड आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी मनसेचा प्रभाव आहे. या भागात मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करून मतांची विभागणी करण्यासाठी धुरी यांचा वापर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. भाजप धुरी यांचा वापर मनसेचा प्रभाव असलेल्या मतदार संघात करून घेणार आहे. त्यातच धुरी हे मनसेतील आणखी कोणत्या नाराज पदाधिकाऱ्यांना भाजपात घेऊन येतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
