द्रोणागिरी नोडमधील रहिवाशांना मूलभूत सुविधांचा अभाव
रस्ते, पाणी, गटारे व मैदानांच्या प्रश्नांनी नागरिक त्रस्त
उरण, ता. ७ (वार्ताहर) : सिडकोच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या द्रोणागिरी नोडमधील वसाहतीत लाखो रुपये खर्च करून घरे खरेदी केलेल्या रहिवाशांना आजही अनेक मूलभूत नागरी सुविधांच्या अभावाला सामोरे जावे लागत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, पथदिवे तसेच लहान मुलांसाठी खेळाची मैदाने यांचा अभाव असल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
बोकडवीरा ग्रामपंचायत हद्दीतील द्रोणागिरी नोडमधील साडेबारा टक्के विकसित भूखंडावर सिडकोने द्रोणागिरी वसाहतीची निर्मिती केली आहे. सेक्टर ४७ ते ५४ या भागात मोठ्या प्रमाणावर बिल्डर लॉबीने उंच इमारती उभारल्या असून, मुंबई, नवी मुंबई व उरण परिसरातील अनेक नागरिकांनी येथे आपल्या स्वप्नातील घरे खरेदी केली आहेत. उरण रेल्वे मार्ग व अटल सेतू यांसारख्या दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने या वसाहतीत रहिवाशांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, वसाहत विकसित करताना सिडकोने आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यात गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप रहिवाशांकडून होत आहे. अनेक सेक्टरमध्ये आजही अंतर्गत रस्ते पूर्णपणे तयार झालेले नाहीत. सेक्टर ५२, ५३ व ५४ मध्ये रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून काही ठिकाणी कच्चे व खड्डेमय रस्ते असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच अनेक भागांत पथदिवे नसल्याने किंवा बंद अवस्थेत असल्याने रात्री महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिडकोने तातडीने द्रोणागिरी नोडमधील मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
पाणीपुरवठ्याची गंभीर समस्या
पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर बनली आहे. अनेक सेक्टरमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असून काही इमारतींना टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागत आहे. सांडपाणी निचऱ्यासाठी गटारांची योग्य व्यवस्था नसल्याने काही ठिकाणी गटारे ओसंडून वाहत असून दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. लहान मुलांसाठी खेळाची मैदाने किंवा उद्याने उपलब्ध नसणे ही आणखी एक गंभीर बाब आहे. जेथे गार्डन आहेत, तेथे गवत वाढलेले असून खेळणी मोडकळीस आली आहेत.
