उघड्यावरील कचऱ्यावर आळा घालण्यासाठी विशेष पथक
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायत समितीची कडक भूमिका
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) : पनवेल तालुक्यात ग्रामपंचायतहद्दीत रस्त्याच्या कडेला, नदीकाठालगत तसेच वनविभागाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उघड्यावर कचरा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पनवेल पंचायत समितीने विशेष पथकांची निर्मिती केली आहे. या पथकांच्या माध्यमातून उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी करून संबंधित ग्रामपंचायतींना लेखी सूचना देत तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर यांनी दिले आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार ग्रामपंचायत हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, विल्हेवाट व स्वच्छतेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींवर निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, पनवेल तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अद्यापही कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तालुक्यातील एकूण ७१ ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबवण्यासाठी पंचायत समितीमार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. निवासी, औद्योगिक व वाणिज्यिक आस्थापनांमधून मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा घनकचरा ग्रामपंचायतीमार्फत संकलित केला जात असला, तरीही अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला, नदीकाठावर व वनविभागाच्या हद्दीत कचऱ्याचे ढीग साचलेले आढळून येत आहेत. या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून अस्वच्छतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. भटके कुत्रे, मोकाट जनावरे तसेच डासांची उत्पत्ती वाढत आहे. परिणामी ग्रामस्थांना विविध आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे उघड्यावरील कचऱ्यावर आळा घालण्यासाठी विशेष पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. विशेष मोहिमेमुळे पनवेल तालुक्यातील उघड्यावरील कचऱ्यावर नियंत्रण येऊन स्वच्छता, आरोग्य व पर्यावरणीय परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
ग्रामपंचायतींना लेखी सूचना
पंचायत समितीने दोन स्वतंत्र विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. दत्तू हिंदोळा, ओमकार पाटील व प्रतीक पाटील यांच्याकडे ३५ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर दिलीप झावरे, मनीषा साळवे, सायली म्हात्रे व दीप्तीश पाटील यांचे पथक उर्वरित ३६ ग्रामपंचायतींमध्ये पाहणी करणार आहे. ही पथके प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट देऊन उघड्यावर कचरा टाकण्यात येणाऱ्या जागांची नोंद घेणार असून, त्याच दिवशी संबंधित ग्रामपंचायतीला लेखी सूचना दिल्या जाणार आहेत. या सूचनांनुसार तात्काळ कार्यवाही करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
